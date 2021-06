Il Messaggero | Gravina sulla cessione della Salernitana: “Va fatta nel rispetto delle regole, senza strane interpretazioni delle norme”

Non usa mezzi termini il presidente della FIGC Gabriele Gravina che in una lunga intervista rilasciata a Il Messaggero è tornato anche sul tema della cessione della Salernitana da parte del presidente Claudio Lotito: “Lotito genera contraddizioni? Non amo personalizzare. A Lotito riconosco l’impegno attivo nel mondo del calcio e la sua scaltrezza. Lo dico chiaro e tondo: la cessione della Salernitana dovrà avvenire nel rispetto delle regole, senza strane interpretazioni delle norme. Chi vuole bene alla Salernitana sa di cosa parliamo”.

