Il Messaggero | Lotito valuta le alternative e incontra Vitor Pereira. Sarri infastidito

Mentre avanza la trattativa tra la Lazio e Maurizio Sarri, Lotito si guarda in torna per evitare di rimanere senza opzioni in caso di mancato accordo con il toscano. Come riportato da Il Messaggero, nella giornata di ieri il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha incontrato a Formello Vitor Pereira, ex campione di Portogallo e vice di Villas Boas. Un colloquio intenso tra le parti durato circa tre ore che avrebbe infastidito Maurizio Sarri, pronto ad aspettare al massimo fino a domani per la decisione definitiva.

