Lazio, Cento anni dell’elevazioni ad Ente Morale. Prende vita la Fondazione S.S. Lazio 1900

Sono trascorsi ben 100 lunghi anni, da quando la Lazio venne elevata ad Ente Morale con Regio Decreto del Ministro dell’istruzione Benedetto Croce. Un evento importante e fondamentale per la società biancoceleste, nel suo complesso, che, come riportato da un comunicato reso noto dalla Fondazione S.S. Lazio, ” Ha voluto ricordare l’importanza che sport e passione si traducano in azioni concrete al servizio dei bisognosi, ed ha per questo dato vita alla Fondazione S.S. Lazio 1900 (www.fondazionesslazio.org ). Quella Lazio di inizio ‘900, che creò un “Asilo Lazio” per i bisognosi, in cui Grazia Deledda insegnava le lettere e Rodolfo Lanciani curava l’insegnamento della storia, che destinò il campo della Rondinella a coltura per darne i raccolti alle persone indigenti, rivivrà nella

neonata Fondazione. Rivivrà innanzitutto valorizzando il genio femminile, che tanto diede a quella Lazio del primo quarto di XX secolo: la Fondazione ha infatti come Presidente Gabriella Bascelli, atleta olimpica azzurra e campionessa d’Europa con i colori biancocelesti. Rivivrà grazie all’adesione di tanti volti noti che hanno colto il valore insito nelle finalità della Fondazione, ovvero la promozione di stili di vita sani e sostenibili, la diffusione dei valori dello sport, l’aiuto concreto alle persone e alle comunità disagiate, la valorizzazione della cultura e della storia biancoceleste. Un grazie va dunque a quanti hanno aderito, dimostrando generosità e spirito di servizio al Bene Comune”. Tanti, tantssimi i volti noti che hanno aderito a questo progetto che, comi si legge dal comunicato si divide in quattro aree: “La Fondazione si strutturerà secondo 4 aree di lavoro:

1. Le Ali allo Sport, l’area che promuoverà progetti di inclusione sociale attraverso lo

sport, sulla scia di quanto già in corso nell’ambito del programma “Erasmus Plus

Sport” con cui la Commissione Europea ha affidato alla S.S.Lazio – presidente

dell’Emca (European Multisport Club Association, l’Associazione delle Polisportive

europee) – numerosi progetti sociali.

2. Le Ali alla Città, l’area che valorizza il contributo della Fondazione a servizio della

città di Roma e a fianco delle realtà del Terzo settore che operano per il Bene

Comune.

3. Le Ali alla Storia, l’area che valorizza il portato storico della Lazio e le sue salde

radici, in collaborazione con le realtà di studi già presenti, con storici e collezionisti.

4. Le Ali all’Idea, l’area che valorizza l’offerta culturale del sodalizio, l’idea di Lazialità

e la sua traduzione nella passione.

La Fondazione, la cui Presidenza come detto è affidata a Gabriella Bascelli, ha come

Presidente Onorario Antonio Buccioni, come Vice Presidente Federico Eichberg, come

Tesoriere Paolo Lenzi e come Responsabile della comunicazione Gianluca Dodero.

Il Presidente onorario generale della Società Sportiva Lazio è il Prof. Emmanuele F.M.

Emanuele”.

