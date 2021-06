Lazio, i bookmakers scatenati sul toto allenatore

Sarri sì, Sarri no. Sono ore decisive per il futuro della Lazio con Lotito che, mentre continua ad inseguire il tecnico toscano, prosegue i contatti con altri tecnici, da Italiano a Vitor Pereira. Sul tema negli ultimi giorni hanno accesso i riflettori anche i bookmakers che, almeno loro, sembrano non aver dubbi e puntano dritti a Sarri. L’accordo con l’ex allenatore di Napoli, Juventus e Chelsea infatti è valutato intorno a 1,35, mentre l’approdo nella Capitale sia di Italiano che di Mihajlovic viene pagato ben 6 volte la posta. Ancor più lontani, infine, Villas Boas e Conceicao con l’arrivo a Formello dell’attuale tecnico del Porto che moltiplicherebbe la puntata quasi oltre 20 volte. La panchina della Lazio diventa minuto dopo minuto sempre più bollente, a breve sarà l’ora delle decisioni.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: