Lazio, oggi il centenario della nomina ad Ente Morale. Eichberg: “Biancocelesti fin dall’origine tesi ad accellenza fisica e morale”

Era il 2 giugno 1921 quando la Lazio ottenne l’erezione ad Ente Morale, un riconoscimento che le permise di oltrepassare i limiti dell’attività sportiva essendo, fino ad oggi, sempre più attiva nel contesto sociale in cui è inserita. A ricordare il centenario di questo momento storico, tra gli altri, ci ha pensato anche Federico Eichberg, vicepresidente della Polispostiva: “La Lazio ha fin dalle origini inteso l’ideale olimpico come al contempo una forma di aspirazione all’eccellenza fisica e morale. Quella Lazio che diffondeva per prima tante discipline sportive a Roma e in Italia, che competeva in agoni nazionali e internazionali, era la stessa che si rivolgeva ai bisognosi con strutture ed iniziative ad hoc che le valsero il riconoscimenti di Ente Morale del quale ricorre oggi il centenario. I due aspetti dell’ideale olimpico non possono e non devono essere scissi e la neocostituita Fondazione S.S.Lazio 1900 – sorta proprio in occasione di questa ricorrenza – ha l’ambizione di proiettare quell’ideale nel XXI secolo”.

