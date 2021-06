L’ex attaccante Maccarone: “Sarri? Ti dà la mentalità vincente e fa divertire in campo. E su Inzaghi..”

L’ex attaccante Massimo Maccarone è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio:

“Quest’anno è stata un’annata particolare visto che c’è stato un cambio di panchine importanti, non so se è la prima volta che succede un giro così in Italia. Per quanto riguarda l’addio di Conte penso che se hai idee diverse da quelle del club a volte non è facile penso che trovare sempre un comune accordo con la società riguardo scelte tecniche e non solo è molto difficile e per questa ragione secondo me ci sono cosi tanti cambiamenti di allenatori. Inzaghi all’Inter? Alla Lazio ha fatto un buonissimo lavoro, poi comunque è un tecnico che andando all’Inter scombussola poco la metodologia di gioco, il 3-5-2 è sostanzialmente simile, ci sarà magari da lavorare di meno.

Sul possibile approdo di Sarri nella panchina biancoceleste – “Quando mi ha allenato durante la mia esperienza con l’Empoli era prevedibile che avrebbe avuto una grande carriera, la nostra realtà era molto piccola ma lui fece un ottimo lavoro riportandoci in alto. Nel Napoli ha espresso il miglior calcio negli ultimi 10-15 anni, poi visto quanto fatto anche al Chelsea e alla Juve penso che sia uno dei tecnici sicuramente che mi ha fatto divertire di più nella mia carriera e poi ti dà una mentalità vincente anche in una realtà piccola come quella dell’Empoli. Cosa potrebbe dare alla Lazio? Lui puó dare i suoi concetti di gioco che, se vengono seguiti ,sicuramente la squadra fará bene, ti porta a un livello in cui la domenica sai esattamente cosa fare in ogni angolo del campo. È un allenatore che va seguito e ascoltato, i giocatori lo dovranno seguire perchè poi la domenica ti diverti in campo e questo penso che per un calciatore sia la cosa principale. Mi piacerebbe vedere come Sarri possa allenate Luis Alberto, è un giocatore già d’altissimo livello e con l’intelligenza calcistica che ha, con Sarri puó rendere ancora di più.

Il campionato appena concluso è stato abbastanza equilibrato fino a che l’Inter non ha avuto quella continuità di risultati concomitante con la leggera flessione del Milan. Per il resto l’unica delusione è stata il Napoli per il fallimento dell’obiettivo Champions, mi spiace per Gattuso perchè secondo me è un altro tecnico che ha dimostrato di riuscire a dare identitá prima al Milan e poi al Napoli. Quando ho giocato contro la Lazio ricordo un mio gol su rigore. Era l’ultima giornata e ci serviva la vittoria per salvarci a Siena e vincemmo 2-1.

Nazionale? Mancini ha fatto un grandissimo lavoro, sempre le scelte giuste ho sentito le polemiche per l’esclusione di Politano peró io credo che il mister è una persona intelligente, ha fatto vedere che ha fatto bene e che può far bene, avrá le sue ragioni e speriamo che si riesca a fare un grandissimo campionato europeo. Quello attuale è un calcio in piena evoluzione, ci sono sempre idee nuove, io ho iniziato a conoscere un nuovo tipo di gioco proprio con Sarri, ci si diverte di più a giocare a palla a terra. Qui in Italia curiamo di più la fase difensiva rispetto ad altri paesi. Io sono per il gioco più propositivo, portare palle più pulite agli attaccanti per creare maggiori occasioni e far fare gol ai compagni di squadra. Il mio futuro? Ho quasi finito il corso d’allenatore, potrei già iniziare con una deroga, è un nuovo sogno che sto intraprendendo, voglio fare esperienza, partire dalle categorie inferiori e crescere piano piano.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: