Nazionale, i numeri di maglia di Acerbi e Immobile

L’esordio agli Europei è distante poco più di una settimana per l’Italia che si avvicina a grandi passi verso l’impegno contro la Turchia allo stadio Olimpico di Roma. Nella giornata di ieri il ct Roberto Mancini ha rese note le convocazioni ufficiali, mentre poche ore dopo sono stati resi noti i numeri di maglia: 17 per Ciro Immobile che conferma il suo numero alla Lazio, 15 per Francesco Acerbi che invece lascia a “riposo” il 33 biancoceleste.

