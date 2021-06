Panchina Lazio, Galeazzi dubbioso su Sarri: “Non si coniuga bene con Lotito”

Archiviata l’era Simone Inzaghi, la Lazio guarda fiduciosa al futuro provando ad inseguire un nome prestigioso come quello di Maurizio Sarri che dopo l’ultima esperienza alla Juventus, chiusa comunque con uno Scudetto, è in cerca di rilancio. Sul tema, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, si è espresso il giornalista e tifoso laziale Gian Piero Galeazzi: “Non parlo dell’ aspetto qualitativo di Sarri, è un allenatore che vale molto, ma mi chiedo come due personalità importanti come la sua e quella di Lotito possano convivere nel momento in cui le cose possono non andare bene. Sarri non si coniuga al meglio con Lotito. Se la situazione è fattibile tutto deve andare verso il sentiero del successo perchè se di discute con Lotito si rompono le catene. Inzaghi è stato abile nel resistere e con un paio di rinforzi giusti adesso la Lazio era arrivata più in alto”.

