Sarri-Lazio, Pedullà: “Nessun nuovo nome accostato ai biancocelesti oggi, domani sarà molto indicativo”

Sono ore calde per quanto riguarda l’asse Lazio-Sarri, con un incontro in programma domani sera tra l’allenatore toscano e Lotito, incontro che dovrebbe sciogliere gli ultimi dubbi riguardo la fattibilità di questo matrimonio. Nel frattempo, secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, “nella giornata di oggi non sono stati accostati altri nomi alla Lazio, domani sarà un incontro decisivo ed il tutto non avrà la forma di una telenovela, tutto si chiuderà, o salterà, nelle prossime 48/72 ore”.

