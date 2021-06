Sarri-Lazio, Pedullà: “Previsto l’incontro tra il tecnico e Lotito, ecco quando…”

Come riportato dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà attraverso il proprio profilo Twitter, è previsto per domani sera l’incontro tra il presidente della Lazio Claudio Lotito e il tecnico toscano Maurizio Sarri, forte candidato per la panchina biancoceleste come successore di Simone Inzaghi.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: