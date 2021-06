Schira: “Lazio e Sarri: domani ci sarà il summit decisivo”

Continuano i contatti tra la Lazio e Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, “il tecnico resta la prima scelta di Lotito per sostituire Simone Inzaghi. Contatti costanti e domani ci sarà il summit decisivo. Il tecnico toscano scalpita per ripartire e non ha voglia di vivere un altro anno sabbatico.”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: