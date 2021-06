Sky Sport, De Micheli: “Nuovo nome in casa Lazio per la panchina, ecco di chi si tratta…”

Come annunciato dal giornalista di Sky Sport Marco De Micheli, ci sarebbe un nuovo nome in casa Lazio per la panchina biancoceleste. Si tratta di Fabio Liverani, ex tecnico, tra le altre, di Parma e Lecce nonché ex calciatore del club capitolino. L’allenatore sarebbe un’idea, con Lotito e Tare che starebbero valutando anche la sua posizione per il dopo Simone Inzaghi, il quale domani potrebbe iniziare la sua avventura sulla panchina dell’Inter.

