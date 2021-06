SOCIAL | Acerbi suona la carica verso l’Europeo: ” Forza azzurri” | FOTO

Ha chiuso la stagione con un paio di giornate d’anticipo per evitare che il problema al ginocchio potesse pregiudicare la sua partecipazione all’Europeo. Francesco Acerbi ora è pronto a guidare la retroguardia della nazionale italiana che tra meno di dieci giorni, per a precisione l’11 giugno, darà il via alla rassegna continentale contro la Turchia. Tra gli azzurri, dopo il grande girone di qualificazione, regna l’ottimismo con il Leone biancoceleste che via social ha suonato la carica: “FORZA AZZURRI”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: