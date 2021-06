SOCIAL | Addio Inzaghi, Marusic: “Grazie mister per questi 4 anni insieme” | FOTO

A quasi una settimana di distanza dall’addio alla Lazio di Simone Inzaghi, continuano i messaggi di saluto e ringraziamento dei calciatori biancocelesti. L’ultimo in ordine di tempo è stato Adam Marusic che ha voluto inviare un breve messaggio via social al tecnico piacentino: “Grazie mister per questi 4 anni insieme. In bocca al lupo per tutto“.

