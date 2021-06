SOCIAL | Luis Alberto e Jony: vacanze insieme a Ibiza – FOTO

Per i calciatori non impegnati nella competizione europea è tempo di vacanze. Il Mago biancoceleste, Luis Alberto, ha scelto come meta Ibiza, in compagnia di Alberto Moreno, giocatore del Villareal e di Jony, attualmente in prestito all’Osasuna. E’ stato proprio Luis a condividere su instagram il momento di relax con gli altri due calciatori spagnoli e le loro rispettive compagne.

Ecco lo scatto:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luis Alberto (@10_luisalberto)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: