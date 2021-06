SONDAGGIO LAZIOPRESS | Il toto-allenatore, ecco chi vorrebbero i tifosi sulla panchina della Lazio – FOTO

Dopo l’improvviso e inaspettato addio di Simone Inzaghi è scattato in casa Lazio il toto-allenatore. Il Presidente Lotito ha fatto partire i casting incontrando diversi profili, ma convincendosi sempre di più che la suggestione Maurizio Sarri potesse diventare un concreto affare. Il Presidente insieme al d.s. Tare si sono mossi avviando i primi contatti con l’ex tecnico della Juventus. Grande gioia della piazza, che è impazzita sui social con emoticon di sigaretta (a ricordare il ‘vizio’ del tecnico) e commenti positivi. È tutto alle fasi iniziali, ma la Lazio ha fretta di chiudere il nuovo allenatore. Anche LazioPress.it ha lanciato il sondaggio per il nuovo volto sulla panchina biancoceleste. Tra i candidati: Sarri, Mihajlovic, Pirlo e Nesta. I tifosi biancocelesti hanno scelto per il profilo migliore, senza pensare più alla famosa lazialità che poi ha visto Simone Inzaghi prendere la via di Milano. Il 66% dei voti è per Maurizio Sarri, il 7% ha scelto Mihajlovic, il 12% Pirlo, mentre il 14% Nesta. Curioso il dato su quest’ultimo, che probabilmente non ancora pronto per una piazza come quella biancoceleste, ma sarebbe gradito si tifosi un suo ritorno.

