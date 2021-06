Superlega, segretario generale UEFA Theodoridis: “Juventus fuori dalla Champions? Dipenda da loro”

La questione Superlega continua ad essere un tema caldissimo del calcio europeo tra ricorsi e sanzioni varie che vengono ogni giorni prospettate. Sulla situazione attuale e sulle possibili decisioni future, in un’ intervista rilasciata a Marca, si è espresso anche il segretario generale della UEFA Theodoridis che ha dichiarato come la possibilità che vengano comminate sanzioni quali l’esclusione dalle competizioni europee di formazioni come Real Madrid, Barcellona o Juventus sia legata principalmente dalla volontà dei club di adattarsi alle regole decise dal massimo organismo del calcio europeo. In seno alla UEFA, ribadisce poi Theodoris, regna il principio di uguaglianza nel trattamento dei vari club che, come tali, in caso di mancato rispetto delle regole andranno incontro a sanzioni qualora decidessero di non uniformarsi. Infine, il segretario generale ha confermato la partecipazione dei calciatori dei club coinvolti al prossimo Europeo, con ogni giocatore che potrà così rappresentare la propria nazione.

