TMW- Ancora nessuna intesa Lazio-Sarri. Nel giro di quarantotto ore passaggio decisivo

La trattativa tra la Lazio e Maurizio Sarri entra nel suo momento decisivo tra passi avanti e rallentamenti fisiologici. Come riporta Tuttomercatoweb.com, a breve ci sarà il summit decisivo con il tecnico toscano con l’affare che vivrà il suo passaggio decisivo. La proposta della società biancoceleste dovrebbe aggirarsi sui 2.8-3 milioni di euro più bonus mentre intanto si valutano anche altre piste come Victor Pereira, ex Fenerbahce e Olympiakos.

