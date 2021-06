TMW – Lazio, le richieste di Sarri: da Insigne e Maksimovic passando per l’addio di un big

Poche ore, forse un paio di giorni e la trattativa tra la Lazio e Maurizio Sarri, in un senso o nell’altro sarà ai titoli di coda. Se l’intesa economica potrebbe essere raggiunta, qualche dubbio rimane sull’aspetto tattico con il tecnico toscano abituato a schierarsi per la difesa a quattro secondo un 4-3-1-2 o 4-3-3. Per questo motivo, infatti, servirebbe un mercato importante per biancocelesti con Sarri che, davanti ad un’offerta importante, sarebbe pronto a rinunciare a un big come Milinkovic-Savic. In entrata, invece, le richieste potrebbero corrispondere a Insigne e Maksimovic (già nel mirino della Lazio) oltre che a Emerson Palmieri del Chelsea e Jerome Boateng. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

