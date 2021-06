TMW | Vincenzo Italiano e lo Spezia vanno avanti insieme: fumata bianca in arrivo

Fumata bianca per la permanenza di Vincenzo Italiano allo Spezia, con rinnovo e adeguamento del contratto. Come riportato da TMW, l’incontro tenutosi nella giornata di ieri è servito per trovare un accordo di massima, quello di oggi servirà per mettere nero su bianco il rinnovo del contratto. E’ arrivato l’ok definitivo del tecnico, che s’è detto disposto a restare.

