Agipronews | Lazio, la panchina è sempre più di Maurizio Sarri: per i bookie è quasi fatta

ROMA – Maurizio Sarri e la Lazio, un matrimonio che s’ha da fare. A confermarlo sono anche le quote offerte dagli esperti di SNAI che vedono sempre più vicino il ritorno in panchina del tecnico toscano: una panchina che sarà quasi sicuramente biancoceleste, in quota a 1,33. Per il prossimo allenatore dei capitolini dopo l’addio di Inzaghi, quindi, tutte le strade portano a Sarri. Difficilmente, quindi, potrà essere Walter Mazzarri, anche se i bookie non lo escludono del tutto: il cinquantanovenne di San Vincenzo, riferisce Agipronews, si trova a 7,50. Più complicate le strade che portano il presidente Lotito ad accordarsi con Andrè Villas-Boas che vale 10 volte la posta

