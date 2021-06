Buon compleanno Pasquale Foggia: gli auguri della Lazio – FOTO

Buon compleanno Pasquale Foggia: l’ex calciatore biancoceleste compie oggi 38 anni. Approdato alla Lazio nell’estate del 2006, il centrocampista realizza un gol in maglia biancoceleste ed è poi mandato in prestito alla Reggina. Dopo l’esperienza al Cagliari ritorna nella Capitale a due anni di distanza, dove rimarrà per tre stagioni, nel corso delle quali con la sua Lazio alza al cielo la Coppa Italia contro la Sampdoria, il 13 maggio 2009. Attualmente è direttore sportivo e responsabile del settore giovanile del Benevento. La società biancoceleste ha voluto celebrare il suo ex giocatore con un post sui profili social ufficiali:

