Calciomercato, non solo la Lazio: anche il Milan punta Maksimovic

Nikola Maksimovic, è un profilo che piace da tempo alla Lazio, in quanto già accostato in diverse occasioni alla Società capitolina. Questa volta, l’interessamento per il centrale del Napoli sarebbe forte, tanto da essere considerato il primo obbiettivo per la difesa biancoceleste. Il difensore è in scadenza di contratto con il Club partenopeo, ed un suo acquisto potrebbe rivelarsi una vera e propria occasione. Motivo per cui, come riporta Calciomercato.com, non solo la Lazio avrebbe messo gli occhi su di lui: nelle ultime ore si sta facendo reale anche l’interesse del Milan, che considera il giocatore utile al proprio reparto difensivo.

