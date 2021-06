CdS | La Lazio ha la rosa più vecchia della A: ora ringiovanire restando competitivi

Ringiovanire il gruppo, restando sempre competitivi: è questo l’obiettivo della Lazio. Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, la media della rosa biancoceleste e di 30 anni e 6 giorni, che ne fa dei capitolini la squadra più vecchia della Serie A. Occorrono quindi nuove energie, che avranno comunque il compito di non far rimpiangere i senatori: Lulic e Parolo sono arrivati alla fine del loro contratto e non dovrebbero prolungare, mentre è completamente diversa la situazione di Radu che attende l’incontro con la società per il rinnovo. Ad influire sulla statistica anche Reina e Leiva, che rimarranno senza dubbio anche il prossimo anno.

