CdS | Luiz Felipe, il rilancio passa per i Giochi

È senza dubbio il giocatore che più è mancato in questa stagione: Luiz Felipe, dopo aver stretto i denti fino al 15 gennaio, si è operato alla caviglia ed è stato fuori per buona parte del campionato. Come riporta il Corriere dello Sport, ora ha una grande chance per rimettersi in gioco a Tokyo: sull’esempio di Felipe Anderson che da laziale vinse l’oro a Rio nel 2016, adesso il brasiliano è pronto al riscatto. Il giocatore vuole tutto: prima le Olimpiadi, poi la sua Lazio.

