GdS | La Lazio incontra Sarri, oggi si decide: c’è fiducia ma l’intesa non è scontata

Lazio-Sarri, oggi sarà un giorno importante per la trattativa. In giornata infatti dovrebbe andare in scena l’incontro tra il presidente biancoceleste ed il tecnico: stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, si deciderà tutto; il vertice sarà decisivo per capire se l’allenatore approderà quindi a Roma o meno. Senza rinvii, questa sarà la giornata del dentro o fuori. Da entrambe le parti filtra fiducia sull’esito positivo dell‘appuntamento, ma c’è anche la consapevolezza che l’accordo totale va ancora trovato.

