Lazio calcio 8, disponibile per i tifosi la maglia vintage. Il tutto nel segno di Flavio e Francesco | FOTO

A centro anni dall’elevazione della Lazio ad Ente Morale, la Lazio calcio a 8 scende in campo ancora una volta con un’ iniziativa benefica. Come reso noto via social dalla compagine biancoceleste capitanata da Cristian Ledesma, infatti, la bellissima maglia vintage progettata da The Fottoball Sociology, sarà disponibile a tutti tifosi dietro una semplice donazione che servirà ad aiutare i gemelli simboli di lazialità Francesco e Flavio Rosci nella loro battaglia contro il morbo di Batten. Nel post pubblicato via social tutte le indicazioni concrete così da avere una maglia storica nel segno della solidarietà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lazio c8 (@sslazioc8)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: