Lazio-Sarri, Sconcerti: “Biancocelesti a misura del tecnico toscano”

Il giorno della decisione è arrivato con il summit finale tra Lotito e Sarri pronto ad andare in scena mentre l’Inter ufficializza l’arrivo di Simone Inzaghi. Della trattiva tra l’ex allenatore della Juventus e il club capitolino, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato anche il giornalista Mario Sconcerti: ” Sarri è un toscano, ci può stare che sia attento anche all’aspetto economico. Ma penso che sia per metà una questione economica e per metà tecnica. Io sono abbastanza certo che andrà in porto. Se ragioniamo semplicemente sullo schema, questa formazione va ritoccata poco. Mi più che la prima questione sia quella del regista. Non mi meraviglierei che venisse adattato Luis Alberto. Leiva è un regista classico, uno che tiene il pallone più del previsto, mentre Sarri ne desidera uno più veloce. Penso che i biancocelesti siano a misura di Sarri”.

