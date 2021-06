Lazio Women, la neoarrivata Glaser suona la carica | FOTO

Ottenuta in un colpo solo promozione e vittoria del campionato, la Lazio Women punta dritta alla prossima stagione per evitare di arrivare impreparata all’appuntamento Serie A. Nei giorni scorsi il direttore Bianchessi ha messo a segno il primo colpo di mercato ingaggiando dalla Roma CF l’attaccante Julia Glaser, autrice la scorsa stagione di ben 15 reti con la svizzera che poco fa ha pubblicato via social una foto dal Centro Sportivo di Formello con una didascalia semplice, ma emblematica: “La preparazione inizia ora”.

