LIVE – Sarri-Lazio, l’allenatore è arrivato da pochi minuti a Roma

AGGIORNAMENTO 19.57 – Maurizio Sarri è arrivato a Roma.

AGGIORNAMENTO ORE 19.50 – Nel frattempo anche il Segretario Generale Calveri è uscito da Formello.

AGGIORNAMENTO ORE 18.25 – L’incontro tra Sarri e Lotito sembrerebbe pronto ad andare in scena. Intanto, il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare e Alessandro Matri lasciano Formello.

Mentre Inzaghi è il nuovo allenatore dell’Inter, la Lazio stringe i tempi per chiudere il capitolo allenatore e proiettarsi con fiducia alla nuova stagione. Nella giornata di oggi dovrebbe andare in scena l’incontro decisivo tra il Maurizio Sarri e il presidente Claudio Lotito con il tutto che dovrebbe porre fine alla trattiva, in un senso o nell’altro. Sono ore decisive per il futuro della panchina biancoceleste che sogna il grande colpo dopo la delusione di appena una settimana fa.

