Nazionale, Sensi non ce la fa. Salta l’Europeo

Poche ore fa era stata diramata da Roberto Mancini la lista dei 26 per l’Europeo, ma ci sono novità importanti per quanto riguarda l’organico azzurro. Stefano Sensi, il centrocampista dell’Inter, ha accusato in allenamento un risentimento muscolare agli adduttori: a causa di questo problema fisico, salterà l’Europeo. Al suo posto il suo probabile sostituto sarà Pessina dell’Atalanta. Lo riporta Sky Sport.

