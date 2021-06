Nazionale Under 16, cinque biancocelesti pre-convocati dal tecnico Corradi

L’allenatore della Nazionale Under 16 Bernardo Corradi, ha scelto 5 giovani in casa biancoceleste da pre-convocare in squadra: Mario Giubrone, Marco Nazzaro, Alessandro Milani, Federico Magro e Antonio Troise. Questi i ragazzi della Lazio, inserti nella lista delle pre-convocazioni dall’ex biancoceleste. Le convocazioni ufficiali, verranno comunicate nella giornata di domani 4 giugno.

