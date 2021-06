Qualificazioni Mondiali, Correa in campo con la sua Argentina: questa notte la sfida con il Cile

Il Tucu Correa, fresco di convocazione con la Nazionale Argentina di Scaloni, scenderà in campo questa sera. L’Albiceleste, affronterà infatti il Cile nella sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di Calcio. Il calcio di inizio, è previsto per le ore 02:00 italiane.

Di seguito il post publicato dalla Lazio, riguardo il match di domani:

