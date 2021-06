Settore giovanile, l’under 18 Muhammad convocato dalla nazionale iraniana

Dopo le ottime notizie in chiave convocazioni in nazionale per ben 5 under 16 della Lazio, arriva anche il momento di festeggiare per l’under 18 di Tommaso Rocchi. Infatti, come riportato dal sito ufficiale biancoceleste, il giovane Schuan Marco Muhammad ha ricevuto la chiamata dalla nazionale under 20 dell’Iran che dal 12 giugno al 6 luglio parteciperà all’Arab Cup under 20. La Lazio sorride, le giovani aquile crescono ogni giorno di più.

