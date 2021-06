Signori, anche Alessandro Gassmann a sostegno di Beppe gol: “Dopo dieci anni di processo è innocente. Bisogna farlo sapere chiaro e forte”

Passano i giorni, le settimane, ma i messaggi a sostegno di Beppe Signori, assolto dopo dieci anni per presunto calcio scommesso, non cessano di arrivare da ogni parte del mondo social, dagli sportivi ai personaggi dello spettacolo. L’ ultimo in ordine di tempo è stato il noto attore Alessandro Gassmann che via Twitter ha posto la questione ancor di più sotto i riflettori: “Dopo dieci anni di processo ,per lo scandalo del calcio scommesse, Beppe Signori è innocente. Importante farlo sapere chiaro e forte”.

Dopo dieci anni di processo ,per lo scandalo del calcio scommesse, Beppe Signori è innocente. Importante farlo sapere chiaro e forte. ✌️⚽️ pic.twitter.com/cnvBDBGq8E — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) June 3, 2021

