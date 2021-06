SOCIAL | Acerbi in veste azzurra è pronto per gli Europei: “EURO 2020”- FOTO

Francesco Acerbi, è pronto per questa nuova avventura con la Nazionale italiana. Il centrale biancoceleste, è stato convocato dal mister Roberto Mancini per gli Europei, che avranno inizio il prossimo 11 giugno. Pur avendo una coppia difensiva titolatissima davanti, composta da Bonucci e Chiellini, il centrale della Lazio si ritaglierà sicuramente il suo spazio all’interno della nazionale, per doti difensive ed intelligenza tattica che lo contraddistinguono. Il Leone non vede l’ora di scendere in campo, e lo dimostra con una foto pubblicata sui propri profili social ufficiali.

Questa la foto di squadra condivisa da Acerbi:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Ace Acerbi (@francescoacerbi88)

