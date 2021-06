SOCIAL | La Lazio si schiera con Signori e lui ricambia: “Grazie di cuore” – FOTO

Beppe Signori è finalmente libero dal cavillo giudiziario che lo ha tenuto in gabbia per 10 lunghi anni. Dopo la dimostrazione dell’estraneità ai fatti a lui contestati, ora il suo ritorno in campo ha un sapore di vittoria. La Lazio, si è schierata al suo fianco attraverso una nota ufficiale sul proposito web, alla quale oggi l’ex biancoceleste ha risposto: “Grazie di cuore!”. Un messaggio rivolto non solo al club capitolino, ma anche alle sue ex squadre (Bologna e Foggia), che lo hanno sostenuto con dei post sui proprio profili social ufficiali.

Di seguito il post pubblicato da Signori, con il quale ringrazia la Lazio:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Signori (@beppesignoriofficial)

