SOCIAL | La Serie A esalta una delle tante magie di Luis Alberto

La stagione è terminata, arriva il momento di passare in rassegna i momenti salienti tra reti spettacolari e piccoli tocchi di classe capaci di infiammare il cuore dei tifosi. Doppi passi, accelerazioni, dribbling, ma anche sombreri come quello di Luis Alberto contro il Parma: un tocco leggerissimo al pallone, quel tanto che basta per farlo passare sopra la testa di Hernani e per meritare un posto d’élite nei profili social della Lega Serie A.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: