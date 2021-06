SOCIAL | Milinkovic-Savic è l’MVP scelto dai tifosi – VIDEO

Dopo la stagione appena conclusa, i tifosi della Lazio hanno fatto la loro scelta: il centrocampista serbo Milinkovic-Savic è stato votato come miglior giocatore biancoceleste della stagione appena conclusa. In un anno in cui è stato spesso il migliore in campo, il centrocampista serbo è diventato anche uno specialista dei calci di punizione.

