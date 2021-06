TMW – Lazio, passi avanti per l’arrivo di Sarri: colpo ad un passo

Maurizio Sarri e la Lazio sarebbero sempre più vicini. Come riportato da tuttomercatoweb.com, sarebbe vicina la fumata bianca con il tecnico toscano. L’incontro programmato con Lotito starebbe dando riscontri positivi, motivo per il quale sarebbe ad un passo il colpo dei biancocelesti per sostituire Simone Inzaghi.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: