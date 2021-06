TuttoSport | Inter, oggi solo l’annuncio di Inzaghi: braccio di ferro tra i collaboratori e Lotito

Primo giorno di Simone Inzaghi da allenatore dell‘Inter a Milano. L’ex tecnico della Lazio oggi sbarca nel capoluogo lombardo per firmare il contratto biennale con il club nerazzurro (circa 4 milioni a stagione bonus compresi). Sarà solo Inzaghi a sottoscrivere l’accordo. Per ora non lo faranno i componenti del suo staff, alle prese con le consuete sfibranti trattative con Claudio Lotito, a maggior ragione in questo caso visto che il presidente laziale è inviperito per la retromarcia di Inzaghi che prima avrebbe dato la sua disponibilità a proseguire con i biancocelesti finendo poi per accettare l’indomani la proposta di Beppe Marotta per guidare i Campioni d’Italia. Ma è solo questione di tempo. L’Inter annuncerà nelle prossime settimane la composizione dello staff tecnico dove, dalla gestione Conte, resteranno solo il preparatore dei portieri Adriano Bonaiuti e il nutrizionista Matteo Pincella. Inzaghi dovrebbe essere seguito alla Pinetina dal fidatissimo vice Massimiliano Farris, dai preparatori atletici Fabio Ripert e Alessandro Fonte, dal match analyst Ferruccio Cerasaro, dai collaboratori tecnici Mario Cecchi e Riccardo Rocchini.

TuttoSport/Stefano Scacchi

