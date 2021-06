TuttoSport | Salernitana, ecco la soluzione-Lotito

Claudio Lotito va capito: nel 2011 faceva rinascere, dai dilettanti, il calcio a Salerno e nell’arco di 10 anni ha riportato in A la città, che non vedeva la massima se rie dal 1999. Logico che ora il patron della Lazio opponga tutte le resistenze possibili a quella cessione della Salernitana che deve avvenire entro il 25 giugno, per rispettare le norme che non consentono di essere proprietari di più di un club, così ha stabilito la Figc per poi dare il tempo alla nuova proprietà di iscriversi alla A entro fine mese. Così, dopo l’ultima riunione con i suoi legali, nell’entourage di Lotito prende sempre più campo per la Salernitana l’ipotesi della cessione a un trust che amministri e preservi il club, in modo da bypassare la data del 25 giugno. Lotito la ritiene troppo stringente, l’obbligo di cessione non favorisce la trattativa, chi si presenta non offrirebbe una cifra adeguata. Si è parlato di interessamenti arabi, dell’ingresso di fon di di investimento, dei sondaggi di Della Valle (sempre – smentito) e Spinelli (subito – sgonfiatosi). Ma l’ipotesi del trust è la prevalente, a meno I che non arrivino maxi offer 1 te. Idea è fatta circolare an che per vedere cosa ne pen sano in Figc: basterà per es sere in regola, come chiede Gravina? Gli altri club potrebbero farsi sentire, contestando che la cessione a terzi di fatto non sarebbe avvenuta. Intanto però sul mercato la dirigenza si muove come se non dovesse levare le ten de, anzi. Il ds Angelo Fabiani è pienamente operativo (e lo è per i campani dal 2014) e si ipotizza per lui una con ferma anche nel nuovo organigramma, magari anche con un ruolo superiore, vi sto il profondo legame che ha instaurato con la piazza. La Salernitana che si affaccerà in A dovrà essere adeguatamente rinforzata, c’è il rischio di una fugace apparizione, come l’ultima vol ta (promossa nel 1998, retrocessa nel 1999). Fabiani ha chiuso da mesi il primo colpo, il centrocampista Michele Cavion, 26 anni, in rotta con l’Ascoli, in passato seguito da club di A. Poi si potrebbe chiudere è il capocannoniere della A serba, Milan Makaric, 25 reti nel Radnik Surdulica. Occhi anche su Luca Garritano, 27 anni, fra i miglio ri centrocampisti della B, 40 presenze e 9 gol, il Chievo chiede almeno 2 milioni. Piace la punta portoghese Dany Mota Carvalho, 23 anni, proprietà Monza, giustiziere dell’Italia all’Europeo Under 21. Dopo la doppietta agli azzurrini, un altro anno di B gli starà stretto. Il fatto però che sia partito titolare, relegando in panchina il milanista Leao, ha fatto impennare le sue quotazioni e potrebbe diventare proibitivo per la Salernitana. Fra gli altri obiettivi, due fedelissimi dell’allenatore Castori, già col tecnico quando salì in A col Carpi: il difensore Riccardo Gagliolo, 30 anni, e il terzino destro Gaetano Le tizia, 30 anni, che potrebbe lasciare il Benevento. Dall’Atalanta potrebbe arrivare il polacco Arkadiusz Reca, 26 anni il 17 giugno, nell’ultima stagione in prestito al Crotone. Col Genoa balla un milione per il riscatto del terzino sinistro polacco Pawel Jaroszynski, 26 anni, giunto a metà stagione dal Pescara. Ma l’affare più interessante, Fabiani se l’è trova to in tasca: il difensore croato Luka Bogdan, 25 anni, decisivo in stagione anche per 4 gol, era in prestito dal Livorno. Ma con la caduta nei dilettanti dei toscani, il riscatto è automatico e non costa i 400mila euro pattuiti la scorsa estate. E Bogdan ne vale molti di più, come la A potrà dimostrare. TuttoSport/Gianluca Scaduto

