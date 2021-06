TuttoSport | Sarri vede Lotito

Giorno dopo giorno si ag giungono tasselli nuovi sulle panchine ancora scoperte. Tra le big solo alla Lazio manca l’ufficialità di un allenatore. Per adesso c’è un altro nome caldo da depennare dalla lista dei pretendenti. Dopo Sinisa Mihajlovic al Bologna, anche Vincenzo Italiano ha deciso di rinnovare e proseguire la sua avventura con lo Spezia. Pure lui era uno di quelli che il presidente Claudio Lotito aveva incontrato e preso in considerazione per il dopo-Inzaghi. Che adesso rischia di diventare l’ennesimo tormentone quando si tratta di mercato biancoceleste. In pole c’è sempre Maurizio Sarri. L’incontro tra patron e tecnico toscano dovrebbe andare in scena proprio oggi, dopo un lungo dialogare a 360 gradi le due parti si sono date al massimo 48 ore di tempo per decidere. L’ultimatum è stato scandito da Lotito per convincere l’ex tecnico bianconero ad accettare la proposta della Lazio. L’offerta è di circa 2,8 milioni più bonus per tre anni, mentre Sarri ha sempre chiesto come base di partenza 4 milioni più 1 di bonus. Una distanza che potrebbe essere ridotta tra bonus più corposi e facilmente raggiungibili e la voglia di Sarri di tornare subito ad allenare anziché attendere ancora. È vero che il tecnico scalpita per tornare in sella e non si considera un allenatore da subentro, ma su di lui non c’è solo la Lazio e tutta questa fretta dal canto suo non sembra esserci. L’aut aut di Lotito fa il paio con un casting che continua a conoscere nuovi nomi, talvolta estranei al grande calcio come quello di Vitor Pereira. Il tecnico portoghese appena liberatosi dallo Shanghai Sipg si sarebbe visto con il patron laziale l’altro ieri a Roma. Potrebbe essere una mossa per spronare Sarri a dire sì, ma non è neanche da sottovalutare. Allievo di Mourinho (nel 2003/04 allenava le giovanili del Porto quan do lo Special One vinceva la sua prima Champions), Pereira gioca con la difesa a tre e sarebbe una soluzione di continuità con il modulo di Inzaghi. Tra gli allenatori sondati nelle ultime ore c’è anche Giampaolo ma l’ex granata non convince e sembra comunque diretto verso il Sassuolo (o Sampdoria) e non si esclude neppure la pista Liverani. Ed eccoci al Sassuolo. Dopo l’addio di De Zerbi è proprio Giampaolo il candidato principale (in gran de vantaggio su Andrea Pirlo) anche se la Samp potrebbe tentarlo nelle prossime ore se non dovesse andare in porto l’operazione Dionisi. Nel breve spazio di pochi giorni l’ad degli emiliani Giovanni Carnevali cercherà di chiudere con Giampaolo proprio per evitare un’eventuale assalto dei blucerchiati. Verona e Udinese altre due panchine ancora da assegnare. I friulani sono tentati dall’i dea Maran che nell’ultima stagione è stato esonerato dal Genoa. Non bisogna trascurare le possibilità di Gotti ma più passano i giorni e più diventa complicata la sua riconferma. Il direttore Marino si sta guardando attorno con grande attenzione e non ha fretta. Il Verona, dal canto suo, dopo aver dato il via libera a Juric per raggiungere Torino sta analizzando il situazione Tudor che nell’ultima stagione è stato il vice di Pirlo alla Juventus. Il profilo piace ma non si escludono altre sorprese: Longo (attualmente all’Alessandria dove si sta giocando la promozione in serie B) e Nicola sono due figure da non trascurare. Così come D’Aversa che a Parma non è riuscito nell’impresa di portare in salvo la squadra e Di Francesco che a Cagliari ha “steccato” nuovamente dopo la brutta esperienza alla Samp. Ci sono poi delle situazioni che vanno verificate visto che manca ancora l’ufficialità. Il Venezia, per esempio. L’orientamento dei dirigenti lagunari è quello di confermare Zanetti che ha portato sorprendentemente in serie A la squadra ma sul giovane tecnico c’è l’interessamento di altri club. Al momento le possibilità che resti sono in aumento ma è meglio non darlo per scontato. Molto attivo pure l’Empoli che sta facendo di tutto per trattenere Dionisi in orbita Samp. Se, come sembra, dovesse raggiungere la Genova blucerchiata non si esclude il ritorno di Aurelio Andreazzoli che conosce bene l’ambiente: il suo sarebbe un gradito ritorno. Insomma, la situazione di alcuni club è ancora molto incerta. A partire dalla Lazio dove, in serata, si dovrebbe sapere qualcosa di più. TuttoSport/Simone Di Stefano e Camillo Forte

