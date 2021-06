Per Lei Combattiamo Zoff: “Sarri sarebbe un’ottima scelta. Immobile? Continui a segnare, è quello che sa fare meglio” Zoff: “Sarri sarebbe un’ottima scelta. Immobile? Continui a segnare, è quello che sa fare meglio” Follow me @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Intervenuto alle frequenze di Radiosei, l’ex tecnico della Lazio Dino Zoff ha parlato della questione allenatore in casa biancocleeste. La scelta del nuovo tecnico per sostituire Simone Inzaghi, si fa sempre più ristretta ad un unico obbiettivo: Maurizio Sarri. Questo il pensiero espresso da Zoff in merito all’allenatore toscano e ad un suo possibile arrivo nella Capitale: “Mourinho? Parliamo di un grande allenatore, forse l’uomo giusto per un ambiente complicato. Ha vinto, ha carattere, ha portato entusiasmo. La Lazio? Se prende Sarri fa un’ottima scelta “. Immobile? Ciro deve continuare a fare quello che sa far meglio, segnare “. Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR:

