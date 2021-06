Calciomercato, Jérôme Boateng sul futuro: “Non so dove andrò, ma ho le idee chiare. Posso giocare ai massimi livelli per altri 2-3 anni”

Mentre la Lazio continua i contatti con Maurizio Sarri per sostituire Simone Inzaghi sulla panchina biancoceleste, il calciomercato va avanti. Accostato alla Lazio, l’ormai ex difensore del Bayern Monaco, Jérôme Boateng, ha parlato e fatto chiarezza sul suo futuro. Ecco le parole del tedesco rilasciate a 51, rivista mensile del club Campione di Germania: “Non so ancora dove andrò, ma ho già le idee chiare. Ho fatto molto bene nella scorsa stagione, non ho perso nemmeno una partita per infortunio. Nelle mie attuali condizioni posso giocare ai massimi livelli per altri 2-3 anni”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: