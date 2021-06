CALCIOMERCATO – La Fiorentina punta Jorge Carrascal, ma ci sono anche Lazio, Atalanta e Siviglia

Nel mirino dell’Europa già dallo scorso anno, Jorge Carrascal lo scorso febbraio ha deciso di legarsi al River Plate fino al 31 dicembre del 2024. Un rinnovo importante che, tuttavia, non esclude affatto l’ipotesi di una partenza estiva. Abile a giostrare sia come trequartista, sia come mezzala offensiva, il 23enne colombiano non ha intenzione di forzare la mano per la cessione, ma in caso di buona offerta, il club argentino è pronto a lasciarlo partire. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, i nuovi agenti del calciatore hanno ricevuto diversi sondaggi dall’Europa. La Fiorentina non ha di certo perso di vista il calciatore, ma di recente si sono fatte avanti anche Atalanta, Lazio e Siviglia. Semplici richieste d’informazione che in futuro potrebbero tramutarsi in offerte ufficiali, non ancora pervenute alla dirigenza dei ‘Millonarios’.

