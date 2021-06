CdS | Lotito accoglie Sarri

Maratona notturna per il nuovo allenatore destinato a prendere il posto di Inzaghi: vertice serale e poi la cena. La trattativa non è ancora conclusa ma l’intesa sembra vicina.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Lotito ha ricevuto Sarri in solitudine per la visita al centro sportivo di Formello e condividere il nuovo progetto della Lazio. Oggi ci sarà il secondo round: si va verso l’accordo. Numerosi tentativi di despistaggio, come la notizia fake del presidente biancoceleste allo studio dell’avvocato Gentile in zona Prati. Si tratta di un gesto significativo ed inedito. Un’accortezza mai usata per nessun altro allenatore.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: