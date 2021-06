CorSera | La nuova Lazio. Tra Lotito e Sarri finalmente il faccia a faccia

Ieri il vertice tra il presidente e il tecnico.

Come riportato dal Corriere della Sera, ieri Lotito ha voluto incontrare di persona Sarri per capire se ci fossero i presupposti per iniziare un’avventura insieme alla Lazio. All’incontro non hanno partecipato il manager del tecnico toscano e lo stesso Tare è inizialmente rimasto lontano dal luogo del summit. Il timore di Lotito era evidente: essere costretto a acquistare troppi calciatori per permettere a Maurizio di giocare con il 4-3-3. Il lungo colloquio con Tare ha convinto il ds che in realtà le richieste dell’allenatore non erano affatto esose, però serviva l’ultimo okay, il più importante, quello decisivo: l’assenso di Lotito. Nonostante Tare, stia studiando delle soluzioni di mercato, attende la scelta del futuro allenatore prima di poter concretizzare ogni mossa. L’arrivo di Sarri darebbe il via a un mercato orientato soprattutto sulla scelta di almeno due esterni d’attacco, un centrocampista di corsa e qualità, qualche alternativa in difesa, sugli esterni e in mezzo.perché la Lazio ne è sprovvista (il gioco di Inzaghi non li contemplava) e sono invece fondamentali per il 4-3-3 del tecnico.

Nel caso in cui Sarri dovesse saltare, la Lazio avrebbe comunque l’intenzione di prendere un allenatore con qualche risultato importante in carriera. Per questo non vanno trascurate le piste che portano a due portoghesi dal percorso altalenante: Villas Boas e Vitor Pereira.

