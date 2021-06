Europei, The Guardian incorona Ciro Immobile “la star dell’Italia”

I complimenti verso il bomber della Lazio Ciro Immobile superano i confini italiani. Questa volta è il quotidiano britannico The Guardian ad esaltare il numero 17 biancoceleste. All’interno di un articolo dedicato ai prossimi Europei di calcio, l’attaccante viene incoronato “la star degli Azzurri,” il giocatore più forte della rosa. Nella scheda di presentazione Immobile viene definito inoltre come “il Re del contrattacco, veterano della Lazio che ha ottenuto il titolo di Scarpa D’Oro per la stagione 19/20 totalizzando 36 gol, un record in Serie A”.

