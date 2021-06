GdS | Caso tamponi: Lotito e il club fanno ricorso

In merito al caso tamponi, la società e il presidente biancoceleste hanno presentato ufficialmente ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, a differenza delle decisioni in primo grado, la sentenza della Corte Federale d’Appello aveva inibito Lotito per 12 mesi e aveva inflitto al club una multa di 200 mila euro.

